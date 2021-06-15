Avrupa Birliği - ABD zirvesinde Türkiye detayı

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesinden sonra ortak açıklama yapıldı.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi için ortak çalışma vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz’de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz."