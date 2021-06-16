Avrupa Birliği ABD'ye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin Brüksel'deki toplantısında kabul edilen kararla, Amerika, AB'nin COVID-19 nedeniyle uyguladığı kısıtlamaların yer aldığı ülkeler listeden çıkarıldı. Kısıtlamalar kademeli kaldırılacak ancak test sonucu, aşı kaydı talebi ve diğer koşulları belirleme yetkisi ulusal hükümetlere bırakılacak.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD, daha önce AB'nin sadece zaruri seyahatlere izin verilen ülkeler listesinde bulunuyordu.

AB'deki bazı ülkeler Brüksel'in karar almasını beklemeden ABD'li turistlere kapılarını açtıklarını bildirmişlerdi.

ABD'ye ek olarak, turistik seyahat listesine Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Lübnan ve Tayvan eklendi.