Avrupa Birliği, düzensiz göçe karşı harekete geçiyor: 10 maddelik eylem planı

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan Lampedusa'ya hafta boyunca yaklaşık 11 bin düzensiz göçmenin ulaşması ve Ada'daki durumun kritik hale gelmesi üzerine, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davet ettiği von der Leyen, bu sabah Ada'ya gitti.

Von der Leyen, Meloni ile Ada'daki göçmen karşılama merkezini ziyaret ederek Ada halkıyla bir araya geldi ve ayrıca göçmenlerin geldiği teknelerinin tutulduğu "tekne mezarlığı" ile limandaki karşılama noktasında incelemelerde bulundu.

'Elimizden geleni yapıyoruz'

Meloni ve von der Leyen'in Ada'daki temasları sırasında bazı gergin anlar da yaşanırken yerel halktan bir grup, göçmen akınlarından dolayı zor durumda olduklarını belirterek liderlere seslerini duyurmak istedi. Meloni, protestoculara "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye karşılık verdi.

İncelemelerin ardından Meloni ve von der Leyen, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan krize ortak bir yanıt vermek üzere Ada'ya geldiğini belirten von der Leyen, "Göç, Avrupa sorunudur ve Avrupa çapında bir çözüm gerektirmektedir. İtalya, AB'ye güvenebilir." dedi.

Von der Leyen, bugün Lampedusa'da olmayı çok önemsediğini ifade ederek "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, basın toplantısında İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik bir eylem planını da kamuoyuna açıkladı.

10 maddelik planda neler var?

Leyen'in İtalya'ya destek için açıkladığı 10 maddelik plana göre, AB Sığınma Ajansı ve AB'nin sınır koruma ajansı Frontex aracılığıyla göçmenlerin gelişlerindeki prosedürlerde İtalya'ya yardım artırılacak.

Lampedusa'ya gelenlerin göçmen almak isteyen diğer gönüllü AB ülkelerine transferine destek verilecek. Kaynak ülkelerle işbirliği artırılarak Afrika'dan gelen göçmenlerin geri gönderilme sayıları artırılacak. Tunus gibi kaynak veya transit ülkelerle ortaklıklar sayesinde insan kaçakçılığının önlenmesi desteklenecek.

Devriyeler artırılacak

Frontex dahil olmak üzere denizde ve havada sınır devriyeleri artırılacak, Akdeniz'de devriye sayıları çoğaltılacak. İnsan kaçakçılarının lojistik zincirleri kırılacak ve kötü durumdaki teknelerin kullanımı sınırlandırılacak.

Hızlandırılmış sınır giriş prosedürleri uygulamaları desteklenecek, güvenli kaynak ülkelerden gelenlerin girişi reddedilecek, bunlara yasak getirilecek ve bu yasak Shengen Bilgi Sistemi'ne işlenecek.

İletişim kampanyalarıyla farkındalık artırılacak ve Akdeniz geçişleri caydırılacak. Gönüllü geri dönüşler için BM'nin göç ve mülteci kuruluşlarıyla işbirliği artırılacak. Tunus ile göç konusunda birkaç hafta önce yapılan anlaşma uygulamaya geçirilecek.

Gelmeye devem ediyorlar

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, liderlerin Ada'yı ziyareti öncesinde ve sırasında Lampedusa'ya göçmen tekneleri ulaşmaya devam etti.

Sabah saatlerinde 144 düzensiz göçmenin daha Ada'ya ulaştığı bildirildi. Ada'ya dün de 23 teknenin yanaştığı ve 1000'den fazla göçmenin geldiği belirtildi.

Diğer yandan, Ada'daki göçmen yoğunluğunu hafifletmek üzere İtalyan hükümetinin, sivil deniz unsurlarıyla göçmenleri, ülkenin farklı bölgelerine tahliye işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

'Acil durum' ilan edildi

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

İtalyan basını, bu hafta boyunca Ada'ya gelenlerin sayısının 11 bine yaklaştığını, gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus'tan kalktığını belirtiyor.