Avrupa Birliği, Karadeniz'de güvenliği arttıracak bir merkez oluşturmayı önerdi

Kallas gazetecilere yaptığı açıklamada bu merkezin Rusya ve Ukrayna arasında gelecekte imzalanacak bir barış anlaşmasının deniz unsurlarının izlenmesine de yardımcı olabileceğini söyledi.

Gaz ve rüzgar enerjisi operasyonlarıda izlenecek

Kallas'ın önerisi, merkezin denizaltı kablolarının, açık deniz tesislerinin ve gaz ve rüzgar enerjisi operasyonlarının izlenmesini içereceğini belirtiyor.

Belgede, merkezin Karadeniz ve AB ülkelerinin katkılarını kullanacağı ve "Karadeniz'de denizcilikle ilgili durumsal farkındalığı ve bilgi paylaşımını, uzaydan deniz tabanına gerçek zamanlı izlemeyi ve erken uyarıyı geliştireceği" belirtildi.

Merkezin su altı sensörleri, uzaktan kumandalı gemiler ve gözetleme dronları kullanacağı da ekleniyor.