Avrupa Birliği, Rusya ile gaz bağını koparmaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği, Rusya’dan doğal gaz alımını aşamalı olarak sonlandırmak amacıyla yeni bir yol haritası açıklamaya hazırlanıyor. Ancak yaptırımların olmaması, enerji şirketlerinin mevcut sözleşmelerden “mücbir sebep” gibi gerekçelerle çıkmasını zorlaştırıyor. AB, aynı zamanda yeni Rus gazı anlaşmalarını yasaklamaya yönelik hukuki düzenlemeleri de gündemine aldı.
Avrupa Birliği, Rusya ile kalan doğal gaz bağlarını zamanla koparmayı hedefleyen yeni bir planı Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Ancak, resmi yaptırımların yokluğunda, Avrupalı enerji şirketlerinin mevcut gaz anlaşmalarından "mücbir sebep" gibi yasal gerekçelerle çıkmasının kolay olmayabileceği ifade ediliyor.
Yaklaşık yüzde 19’u TürkAkım hattından temin ediliyor
Bugün hâlâ Avrupa’ya gelen doğalgazın yaklaşık yüzde 19’u, TürkAkım boru hattı ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sevkiyatları aracılığıyla Rusya’dan temin ediliyor. AB’nin 2027 yılına kadar Rusya’dan fosil yakıt ithalatını sonlandırma yönünde bağlayıcı olmayan bir hedefi bulunuyor.
Geçtiğimiz ay açıklama yapan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun şirketlerin Rus gazı sözleşmelerini ceza almadan sona erdirebilmeleri için yasal dayanakları araştırdığını belirtmişti. Ayrıca, yeni sözleşmelerin yapılmasının yasaklanmasına yönelik önlemler de değerlendiriliyor.
Ancak hukukçular ve enerji piyasası analistleri, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana geçen sürede alınan siyasi kararların ardından, mücbir sebep gibi argümanların pratikte ne kadar geçerli olacağı konusunda şüphelerini dile getiriyor.