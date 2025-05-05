Avrupa Birliği, Rusya ile gaz bağını koparmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Rusya ile kalan doğal gaz bağlarını zamanla koparmayı hedefleyen yeni bir planı Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Ancak, resmi yaptırımların yokluğunda, Avrupalı enerji şirketlerinin mevcut gaz anlaşmalarından "mücbir sebep" gibi yasal gerekçelerle çıkmasının kolay olmayabileceği ifade ediliyor.

Yaklaşık yüzde 19’u TürkAkım hattından temin ediliyor

Bugün hâlâ Avrupa’ya gelen doğalgazın yaklaşık yüzde 19’u, TürkAkım boru hattı ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sevkiyatları aracılığıyla Rusya’dan temin ediliyor. AB’nin 2027 yılına kadar Rusya’dan fosil yakıt ithalatını sonlandırma yönünde bağlayıcı olmayan bir hedefi bulunuyor.

Geçtiğimiz ay açıklama yapan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun şirketlerin Rus gazı sözleşmelerini ceza almadan sona erdirebilmeleri için yasal dayanakları araştırdığını belirtmişti. Ayrıca, yeni sözleşmelerin yapılmasının yasaklanmasına yönelik önlemler de değerlendiriliyor.

Ancak hukukçular ve enerji piyasası analistleri, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana geçen sürede alınan siyasi kararların ardından, mücbir sebep gibi argümanların pratikte ne kadar geçerli olacağı konusunda şüphelerini dile getiriyor.