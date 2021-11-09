Avrupa Birliği, seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), zorunlu olmayan seyahatler için uyguladığı ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını tavsiye ettiği ülkeleri içeren listeyi güncelledi.

Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Ürdün, Kuveyt, Namibya, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek. Güncellemeyle listeye yeni ülke eklemezken daha önce listede yer alan Ukrayna ve Singapur çıkarıldı.

Liste, iki haftada bir güncelleniyor

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.