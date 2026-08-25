Avrupa Birliği üç yıl sonra dış ticaret açığı verdi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 680 milyar Euro'ya, ithalatı ise yüzde 9,9 yükselerek 701,8 milyar Euro'ya ulaştı.​​​​​​​

Böylece, AB söz konusu dönemde 21,8 milyar Euro dış ticaret açığı verdi. Birlik, en son 2023'ün ikinci çeyreğinde dış ticaret açığı kaydetmişti.

AB'nin dış ticaret açığında özellikle enerji ürünlerindeki dengesizliğin artması etkili oldu. Enerji ürünlerinde yılın ilk çeyreğinde 71,3 milyar Euro olan açık, ikinci çeyrekte 101,1 milyar Euro'ya yükseldi.

Bu dönemde ham maddelerdeki dış ticaret açığı 7,9 milyar Euro'dan 9,4 milyar Euro'ya, diğer imalat ürünlerindeki açık da 8,3 milyar Euro'dan 9,1 milyar Euro'ya çıktı.

Makine ve taşıtlarda sağlanan dış ticaret fazlası 24,9 milyar Euro'dan 23,2 milyar Euro'ya, diğer ürünlerdeki fazla da 11,6 milyar Euro'dan 9,1 milyar Euro'ya geriledi.

Öte yandan, kimyasal ürünlerdeki dış ticaret fazlası 47,1 milyar Euro'dan 54 milyar Euro'ya, gıda ve içeceklerdeki fazla da 10,7 milyar Euro'dan 11,5 milyar Euro'ya yükseldi.