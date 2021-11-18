Avrupa Birliği yeni COVID-19 ilacını mercek altına aldı

Sotrovimab içeren "Xevudy" adlı monoklonal antikorun AB'de pazarlama onayı için şirket tarafından başvuru yapıldı. Daha önce ön değerlendirme yapıldığı için sonucun kısa sürede çıkması beklendiği kaydedildi.

İlaç, COVID-19 tedavisinde hastaların ağırlaşma riski bulunduğu durumlarda yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak üzere geliştirildi EMA, ilacın faydalarının risklerinden fazla olduğu görüşüne varması halinde pazarlama onayı için AB Komisyonuna tavsiyede bulunacak. Nihai pazarlama onayını AB Komisyonu verecek.