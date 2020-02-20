Avrupa Birliği yolcu haklarında kısıtlamaya gidiyor

20 Şubat 2020

Yolcu hakları uzun zamandır Avrupa'nın gündemindeki yerini koruyor. Çeşitli dönemlerde kanuni düzenlemeler söz konusu oluyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından AB üyesi ülkelerin ulaştırma bakanlarına gönderilen son öneri ise yolcuların haklarını kısıtlayacak nitelik taşıyor. Komisyonun önerisinin yasalaşması durumunda uçuş tazminatının azami süresi 3 saatten 5 saate çıkarılıyor. Yani, yolcular 3 saati aşan rötarlarda firmadan tazminat talep etme hakkına sahipken bu süre artık 5 saate çıkacak. Düzenlemeyle tazminat süresinin 12 saate kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, kanun teklifini bu yıl içerisinde görüşerek yıl sonuna kadar yürürlüğe sokmayı hedefliyor. Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi Avrupa’dan yaşayan ve Türkiye uçacak olan yolcuları da etkileyecek. Benzer şekilde Türkiye’den Avrupa’ya uçuş gerçekleştiren Avrupa menşeli havayolu şirketlerini tercih eden yolcularda yeni düzenlemeden etkilenecekler arasında yer alıyor.

'Teknik aksaklıklar şirketlerin sorumluluğunda'

Avrupa havalimanlarında artan yoğunluk ve maliyetler söz konusu düzenlemenin gerekçeleri olarak belirtiliyor. IATA verilerine göre, 10 yıl öncesine göre hava trafiğindeki gecikme süreleri iki katına çıkmış durumda. Rötardan doğan tazminat hakkı sürelerinin artırılmasıyla ilgili açıklama yapan Flightlaw firmasının kurucularından hukukçu Hilal Paksoy, düzenlemenin Avrupalı hava yolu şirketlerinin baskısı neticesinde kanunlaşacağını ifade etti. Paksoy, "Yeni düzenlemeyle birlikte havalimanı yoğunluğu kaynaklı gecikmelerin yanı sıra teknik aksaklıklardan doğan gecikmelerin bedelini de yolcular ödeyecek. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına göre teknik sorunlardan havayolu şirketleri sorumlu tutulabilir. Eğer düzenleme yasalaşırsa bu kararlar hiçe sayılmış olacak" dedi.

Peki Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye’de Avrupa Birliği yönetmenliğine paralel olarak düzenlenen SHY Yolcu Yönetmeliği uygulanıyor. Yolcu hakları uygulama esaslarına göre, 5 saat den sonra rötarli uçuşlarda tazminat hakkı bulunuyor. Ve teknik sorunlarda olağanüstü durum olarak değerlendirilmiyor. Fakat, Danıştay'ın 2016’da verdiği karara göre rötarlı uçuşlarda tazminat hakkı bulunmuyor. Sadece iptal edilen uçuşlarda veya yolcuların uçağa alınmadığı durumlarda tazminat hakkı doğuyor. Bunlara ek olarak bağlantılı uçuşlarda, ilk uçağın geç kalması nedeniyle kaçırılan ikinci uçuş için tazminat hakkı bulunuyor.