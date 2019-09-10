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Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu
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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.

AB Komisyon üyeleri AB

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