Avrupa Birliği'nden İran'a İHA yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı.

Ukrayna, Rusya'yı kamikaze İHA olarak nitelendirilen Shahed-136 İHA'larını kullanmakla suçluyor ancak Tahran Rusya'ya İHA tedarik ettiğini, Kremlin ise İran yapımı İHA kullandığını reddediyor.

Çek Cumhuriyeti'nin yürüttüğü AB dönem başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB büyükelçileri, Ukrayna'ya yapılan saldırılarda kullanılan İran menşeli İHA'ların satışında rol oynayan kurumlara uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaştı" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "AB ülkeleri üç kişinin ve İHA'ların teslimatından sorumlu bir kurumun varlıklarının dondurulması konusunda anlaştı. Bu önlemler hakkında daha önce yaptırım kararı alınmış dört İran kurumunu da içerecek şekilde genişletilebilir" denildi.

AB hükümetlerinin yaptırım uzmanları dün, iki diplomatın verdiği bilgiye göre, kamikaze İHA'ların üreticisi olan Shahed Aviation Industries'e, iki general ve İran Devrim Muhafızları'nda İHA programını yürüten Saeed Aghajani'ye yaptırım uygulanmasını uygun bulmuştu.