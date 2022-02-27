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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya ait Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Leyen Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklandığını duyurdu. AB Komisyonu ayrıca tarihte ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesinin ardından yeni yaptırımları açıkladı.

Leyen, ilk olarak Rusya'ya ait Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasının kapatıldığını belirtti. "Uçaklar AB topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinde uçamayacaklar." ifadesini kullandı. Leyen bu yasağa oligarkların özel jetlerinin de dahil olduğunu bildirdi.

Leyen ikinci olarak ise Rus devletine ait Russia Today ve Sputnik ve yan kuruluşları, AB'de yasakladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği tarihinde  ilk kez bir ülke için silah alımı ve teslimatı yapılacak

Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

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