Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır yaptırımlar

Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesinin ardından yeni yaptırımları açıkladı.

Leyen, ilk olarak Rusya'ya ait Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasının kapatıldığını belirtti. "Uçaklar AB topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinde uçamayacaklar." ifadesini kullandı. Leyen bu yasağa oligarkların özel jetlerinin de dahil olduğunu bildirdi.

Leyen ikinci olarak ise Rus devletine ait Russia Today ve Sputnik ve yan kuruluşları, AB'de yasakladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir ülke için silah alımı ve teslimatı yapılacak

Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.