Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euroluk mali destek

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığının yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euroluk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon euronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euronun teslim edileceği kaydedildi.