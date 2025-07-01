Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

Bu görev kapsamında Danimarka, yılın ikinci yarısında Birlik gündeminin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

Kopenhag, dönem başkanlığı sloganını "Değişen bir dünyada güçlü bir Avrupa" olarak belirledi.

Danimarka, Avrupa'nın savunmada stratejik özerkliğini sağlama, AB ülkelerinin küresel piyasalarda rekabetçiliğini artırma, AB'nin 2050 karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırma, düzensiz göçle mücadele ve genişleme başlıklarına odaklanacak.

Danimarka dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.