Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.691 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 9.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 7.252 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 28.977 puanda bulunuyor. Bugün, 1,0617 ile 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.0650 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklandı. Analistler, dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yavaşlamasının ardından para piyasalarında, BoE'nin faiz artıracağına yönelik beklentilerin azaldığını söyledi.

İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE'nin politika faizini bugün 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'den yüzde 40'a geriledi. BoE'nin politika faizini artırsa bile artık bu döngünün sonuna yaklaştığını düşündüklerini belirten analistler, bugün İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.