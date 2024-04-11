Avrupa borsaları düşüşte
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararını takip eden Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 değer kaybederek 504,55 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.923,8, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşerek 17.954,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 8.023,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 33.713,94 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,071 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün açıklanan faiz kararına odaklandı. ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.