Avrupa borsaları, ECB'nin faiz kararı öncesi yükseldi

Piyasalar ECB'nin %65 olasılıkla 25 baz puan büyüklüğünde artırım yaparak politika faizini tarihi zirveye yükselteceğini fiyatlıyor.

Analistler ve yatırımcılar, ECB'nin faiz artırımlarını durdurmasını bekliyorlardı fakat salı günü merkez bankasının gelecek yıl için enflasyon tahminini %3'ün üzerine yükseltmeye hazırlandığının ifade edildiği Reuters haberinin ardından artırıma gidilmesi ihtimali kuvvetlenmiş oldu.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi sağlık ve enerji sektörlerindeki kazanımların desteğiyle %0.1 yükseldi.

Deliveroo şirketinin hisseleri aktivist yatırım şirketi Sachem Capital'in yayımladığı raporda Deliveroo'nun satın alınabilecek hedef şirketlerden biri olabileceğini belirtmesinin ardından %5.5 yükseldi.

İngiliz elektronik perakende şirketi THG'nin devam eden faaliyetlerinden gelecek yıllık kârın yatay kalmasını ya da %5 kadar düşmesini öngördüğünü açıklamasının ardından şirketin hisseleri yaklaşık %16 düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Çin'in devlet sübvansiyonlarından yararlandığını belirttiği daha ucuz Çinli elektrikli araçlarına yönelik başlattığı incelemenin ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu, bahsi geçen ucuz Çinli elektrikli araçlarının ithalatından Avrupalı üreticileri korumak için cezalandırıcı gümrük vergileri getirip getirmemeyi değerlendiriyor.