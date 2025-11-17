Avrupa borsaları haftaya karışık başladı

Avrupa hisse piyasaları, haftanın ilk işlem gününde yön arayışıyla karışık bir görünüm sergiliyor. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 düşüşle 574,8 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 kayıpla 9.692 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 23.896 puanda bulunurken, Fransa'nın CAC 40 endeksi aynı oranda artışla 8.174 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,2 değer kazancıyla 44.094 puana, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,3 artışla 16.354 puana çıktı.

Küresel piyasalardan temkinli bir başlangıç

Küresel piyasalar, özellikle ABD'de Nvidia başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin açıklaması beklenen bilançolar nedeniyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Analistler, gün içinde yurt dışında New York Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtiyor.