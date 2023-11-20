Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.496 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 29.478 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.812 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.256 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0920'de seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, cuma günü yaptığı açıklamada küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek "Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya." dedi.

Lagarde,"Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini dile getirerek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 11 azalarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.