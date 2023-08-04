Avrupa, çekirdek enflasyonda zirveyi görmüş olabilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro bölgesinde çekirdek enflasyonun yılın ilk yarısında zirveyi görmüş olabileceğini bildirdi.
ECB, Avro bölgesi merkez bankası yetkililerinin yakından takip ettiği çekirdek enflasyon verisinin zirveyi gördüğüne yönelik bugün metin yayımladı.
Bu, bankanın eylül ayında dokuzuncu kez üst üste faiz artırımına gitmeyeceği beklentisi yarattı.
ECB, metninde "Medyan ve ortalama çekirdek enflasyon ölçümleri, çekirdek enflasyonun büyük ihtimalle 2023'ün ilk yarısında zirve yaptığına işaret ediyor" ifadesini kullandı.
Banka, çoğu çekirdek enflasyon ölçümlerinin yavaşlama işaretleri gösterdiğini, temmuzdaki son verinin de beklentilere paralel geldiğini ifade etti.