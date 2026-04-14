Avrupa çelikte frene bastı: İthalata kota ve yüksek vergi geliyor

Avrupa Birliği kurumları, çelik sektörünü korumaya yönelik yeni düzenlemelerde uzlaştı. Buna göre, ithalatı sınırlayan ve kota aşımı durumunda yüksek gümrük vergisi öngören bir sistem devreye alınacak.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ile yürütülen müzakerelerin tamamlandığı bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında gümrüksüz çelik ithalatı yıllık 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Bu miktar, 2024'e kıyasla yüzde 47'lik bir düşüşe işaret ediyor. Kota aşımı durumunda ise yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Yeni çerçeve ile koruma hedefi

AB, küresel aşırı üretim ve ticaret sapmasına karşı çelik sektörünü korumayı amaçlayan yeni bir çerçeve oluşturacak. Bu kapsamda, önlemlerin etkisini artırmak için tedarik zincirine yönelik yeni kurallar da devreye girecek.

Düzenleme ile çeliğin menşeinin daha net izlenebilmesi amacıyla "erit ve dök" şartı getirilecek. Bu uygulama ile tedarik zincirinde şeffaflığın artırılması ve önlemlerin dolanılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut koruma önlemlerinin sona ereceği 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sektör stratejik önem taşıyor

Çelik, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok kritik alanda kullanılması nedeniyle AB ekonomisi açısından stratejik öneme sahip. Ancak son dönemde ucuz ithal ürünlerle rekabet zorlaşırken, sektörün kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

AB çelik üreticileri, artan ithalat ve ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle baskı altında faaliyet gösteriyor. Yeni düzenlemeyle kapasite kullanım oranının yüzde 80'e çıkarılması hedefleniyor.