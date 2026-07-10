Avrupa devinden ücretli yol kararı: Turistler de ödeme yapacak

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Belçika, karayollarında ücretli yol sistemi uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Yeni sistem hem Belçikalı sürücüler hem de ülkeye gelen yabancı araç sahipleri için geçerli olacak.

Ülkenin kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre, bölgesel karayollarının bakım maliyetlerinin daha adil şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sistem, 1 Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek.

Ücret araç türü ve emisyona göre belirlenecek

Sürücüler bu tarihten sonra kullanacakları süreye ve araçlarının karbon emisyon seviyesine göre değişen ücretlerde dijital vinyet satın alacak.

Yıllık ücretler elektrikli otomobiller için 90 euro, Avrupa 4 emisyon standardındaki araçlar için 100 euro, 2005 yılı öncesinde üretilen otomobiller için ise 125 euro olacak.

Bir gün ile bir yıl arasında farklı geçerlilik sürelerine sahip seçenekler sunulacak.

Vinyet dijital olacağı için araçların ön camına herhangi bir etiket yapıştırılması gerekmeyecek.

Denetimlerde kurala uymayan sürücülere 70 euroya kadar para cezası uygulanacak, tekrarlanan ihlallerde ise daha yüksek cezalar kesilecek.