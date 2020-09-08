Avrupa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,8 daraldı

08 Eylül 2020

Euro Bölgesi'nin mevsimsel olarak ayarlanmış gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, beklenti olan yüzde 12,1'lik düşüş beklentisinin altında yüzde 11,8 azaldı. GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 azalmıştı.

Euro Bölgesi GSYH'sında görülen bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim ise, yüzde 15'lik daralma beklentisinin altında, yüzde 14,7 daraldı.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomisi en büyük daralan ülke yüzde 18,5 ile İspanya olurken, en iyi performans yüzde 4,5 daralma ile Finlandiya'nın oldu.

Diğer yandan Euro Bölgesi'nde istihdam bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 azalırken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu oran yüzde 2,7 ile tarihin en büyük düşüşü oldu. Yıllık bazda istihdam değişimi Euro Bölgesi için uüzde 3,1 ve Avrupa Birliği için yüzde 2,9 oldu.