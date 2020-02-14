Avrupa ekonomisinin 2019 büyüme oranı belli oldu

14 Şubat 2020

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı.

Böylece 2019'da Euro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü.

AB'de istihdam 4. çeyrekte yüzde 0,2 yükseldi





Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam 2019'un 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi. 27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,9 arttı. Böylece, 2019 yılında istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 1,1, AB'de ise yüzde 1 artış kaydetti.

Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte sabit kaldı