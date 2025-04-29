Avrupa elektrik kesintileriyle çalkalanıyor! Hangi ülkeler etkilendi, elektrikler neden kesildi?

Avrupa, büyük çaplı elektrik kesintileriyle adeta kilitlendi. İspanya ve Portekiz’in büyük bölümünde yaşanan elektrik kesintileri, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıklarının devre dışı kalması, ana yollarda büyük trafik sıkışıklıklarına yol açtı. Ülkenin ulusal demir yolu şirketi Renfe, dün yerel saatle 12.30’dan itibaren tren ve metro seferlerinin durduğunu açıkladı.

Elektrik kesintileri sadece İspanya ve Portekiz’le sınırlı kalmadı. Fransa’nın bazı bölgelerinde ve Belçika’da da benzer kesintiler bildirildi. Sosyal medyada, İtalya’da da elektrik kesintisi yaşandığına dair iddialar gündeme geldi.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, İspanya ve Portekiz’in büyük kesiminin elektrik kesintilerinden etkilendiğini doğruladı.

Öte yandan, İspanya Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü, yaşanan kesintinin bir siber saldırı sonucu oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.

Elektrik kesintilerinin etkisi sadece ulaşım sistemleriyle sınırlı kalmadı. İspanya ve Portekiz’de internet şebekeleri, havaalanları ve yüksek hızlı ulaşım ağlarının da kesintilerden etkilendiği bildirildi.

Avrupa'daki hangi ülkelerde elektrik kesintileri yaşanıyor?

* İspanya

* Portekiz

* Fransa (bazı bölgeler)

* Belçika (bazı bölgeler)

Uluslararası ajanslar, Avrupa’nın farklı noktalarında da benzer kesintilerin yaşandığını bildiriyor. Türkiye’de ise şu ana kadar geniş çaplı bir elektrik kesintisi bildirilmedi. Siber saldırı ihtimali ve elektrik şebekelerindeki teknik arızalar üzerinde yoğunlaşan incelemeler sürüyor.