Avrupa gazında hızlı artış: Gözler Hürmüz'de

Avrupa doğal gaz fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka mesajının ardından sert yükseldi. Piyasalarda artan jeopolitik riskler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

TTF'de fiyatlar yüzde 8'in üzerinde arttı

Avrupa'nın en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de mayıs vadeli kontratlar, 10 Nisan Cuma günü megavatsaat başına 43,6 Euro'dan kapanmıştı. Fiyatlar, bugün Türkiye saatiyle 10.40 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artarak 47,3 Euro'ya yükseldi.

Gözler ABD-İran hattında

Piyasalar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerden gelen olumsuz sinyallere odaklandı. Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler yerini yeniden belirsizliğe bırakırken, Pakistan'da yürütülen müzakerelerde tarafların Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda anlaşmazlık yaşadığı bildirildi.

Trump'ın, "donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" açıklaması, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı.

LNG akışı için kritik geçiş noktası

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, enerji arzı açısından kritik önem taşıyor. Ateşkes beklentileriyle geçen hafta gerileyen fiyatlar, son gelişmelerle yeniden yükselişe geçti.

Körfez'de üretim aksadı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın karşılık vermesi sonrası Körfez'de üretim de etkilendi. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gaz üretimine ara verdiği belirtildi. Yıllık yaklaşık 80 milyon ton LNG üretimiyle Katar, küresel piyasada ve Avrupa'nın arzında önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyor.