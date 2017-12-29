Avrupa hisseleri, son dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi

29 Aralık 2017

Avrupa'da hisselerin bu yıl, 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Reuters, şirketlerin kârlarındaki artış, ekonomik destekler ve siyasi ortamın nispeten sakin olması sonucu Avrupa hisseleri açısından 2017'nin çok iyi bir yıl olduğunu yazdı.

STOXX endeksi 2017 sonu itibariyle yıl boyunca yüzde 8 artarak 2013'ten sonraki en iyi performansını sergiledi. Almanya'da GDAXI endeksi yüzde 13, İtalya'da ise FTMIB endeksi yüzde 14,7 artış gösterdi.

Borç krizi sonrası iyileşme dönemi yaşayan Yunanistan'da ATG endeksi yüzde 24, Portekiz'deki PSI20 endeksi ise yüzde 14,5 yükseldi.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yıl boyunca yüzde 6,9 yükselirken, İspanya'nın IBEX endeksindeki artış yüzde 7,8'i buldu.

Avrupa hisselerinde en büyük artış teknoloji alanında gözlendi. Avrupa çapında teknoloji hisseleri yaklaşık yüzde 20 artarken, Chipmaker AMS şirketi, STOXX endeksinde yüzde 206'lık artışla 2017'nin teknoloji alanında en çok kazanan şirketi oldu.

BIST'te rekorlar yılı

Öte yandan 2017, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için rekorlarla dolu bir yıl oldu. Seneye 77.000 seviyesinin üzerinde başlayan BIST 100, yılın son işlem gününde 115.102 puanla yeni tarihi zirvesini gördü.

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Kaynak: Reuters