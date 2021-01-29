Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca ile aşı tedarikinde yaşadığı ihtilaflara rağmen şirketin COVID-19 aşısına onay verdi.

AB’nin üçüncü onaylı aşısı EMA’dan yapılan açıklamaya göre, aşı 18 yaş üzerinde yaygın şekilde kullanılabilecek.

AB, 300 milyon doz sipariş verdiği ve 100 milyon opsiyonlu alım hakkına sahip olduğu aşının yılın ilk çeyreğinde planlanan ilk parti tedariğinde yaşanacak gecikmenin olmaması için şirkete baskı yapıyordu.

AstraZeneca’nın aşısı mRNA aşıları olan Moderna ve BioNTech-Pfizer aşısının aksine normal soğukluklarda taşınabilmesi ve daha ucuz olması sebebiyle AB'nin aşılama çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.