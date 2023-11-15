Avrupa İş Merkeziniz Olarak Lüksemburg'u Seçmeniz İçin 5 Neden

Avrupa'da iş yapmak için ideal bir başlangıç noktası

AB'nin kurucu üyesi ve Euro Bölgesi'nin bir parçası olan Lüksemburg, 20'sinin aynı para birimini (Euro) kullandığı, 27 AB ülkesine anında erişim imkanı sunmaktadır. Ülke, AB'nin ana tüketici pazarlarından Fransa ve Almanya'ya komşudur ve Avrupa'nın başlıca iş ve kültürel merkezlerine kolay erişim sağlar. AB’nin GSYİH'nın %60'ına bir saatlik uçuşla ulaşılabilir.

Coğrafi yakınlık dışında Lüksemburg, komşularıyla da son derece güçlü siyasi, kültürel ve ticari bağlara sahiptir. Lüksemburg üç dilin konuşulduğu bir ülkedir (Lüksemburgca, Almanca ve Fransızca resmi dillerdir). Bu yönüyle, farklı kültürlere ve iş yaklaşımlarına sahip ülkeler arasında bir köprü oluşturur. Burada bir merkeze sahip olmak, şirketlerin Avrupa'nın birçok yerine ulaşmasını ve kendine yer edinmesini kolaylaştırır.

Çeşitlilik içeren nüfusu, nispeten küçük boyutu ve Avrupa'daki teknoloji merkezlerine yakınlığı ile Lüksemburg, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için mükemmel bir deneme alanı olmanın yanı sıra farklı AB pazarlarına yönelik ürün lokalizasyonu yapmak için de iyi bir destinasyondur.

Uluslararası yetenek havuzu

"Roma'dayken Romalılar gibi davran" atasözü eski olabilir, ancak doğruluğunu günümüzde halen korumaktadır. İş dünyasında başarılı olmak istiyorsanız, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi derinlemesine anlamanız gerekir. Peki, 27 farklı ülkeden oluşan bir pazara hitap etmek istiyorsanız nereden başlarsınız?

AB'nin en uluslararası ülkesi olan Lüksemburg, iyi bir alternatif olarak öne çıkar. Dil bakımından mükemmel bir altyapıya sahiptir: nüfusun ortalaması 3,6 dil konuşur; bu AB'deki en yüksek orandır. İngilizce çok yaygın bir şekilde konuşulur ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılır.

Buna ek olarak, nüfusun %47'si yabancı uyrukludur ve 200.000 sınır ötesi çalışan ile neredeyse işgücünün üçte ikisi uluslararasıdır. Bu yetenek havuzu, Avrupa'nın herhangi bir yerinden gelen müşterilere kendi dillerinde ve kültürlerinde hizmet verebilecek ekiplerin kurulması için idealdir.

İş dostu politikalar

Amazon, Goodyear ve Husky Injection Molding Systems gibi birçok uluslararası grubun küresel veya Avrupa merkezleri veya AR-GE merkezleri Lüksemburg'da bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise ülkenin hukuki çerçevesi ve iş dostu politikalarıdır. Kamu otoriteleri ve hükümet yetkililerine kolayca erişmek mümkündür. Karar vericilerin açık fikirliliği ve ileri görüşlülüğü de faaliyetlerine burada başlamak veya faaliyetlerini buraya taşımak isteyen şirketlere ayrıca fayda sağlamaktadır.

Lüksemburg'un dinamik kamu araştırma ortamı, malzeme bilimleri, sağlıkbiyomedikal, veri bilimleri ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası düzeyde ve geniş çapta tanınmıştır. Kamu araştırma merkezleri, özel sektörle iş birliğine açıktır; ayrıca ürün geliştirme ve test aşamalarında şirketlerle iş birliği yapmaya hazırdır.

Dijital merkez ve güvenilir veri ekonomisi

Lüksemburg, aynı zamanda dijital teknoloji ve veri kullanımına dayanan şirketlerin gelişimini ve büyümesini destekleyecek bir ortam sunmaktadır. On yıllardır dijital öncü olarak kabul edilen Lüksemburg’un dijital altyapısı, bağlantı ve güvenli veri depolama kapasiteleri açısından olağanüstüdür.

Eşi benzeri olmayan, iş odaklı, yüksek performanslı bilgisayar MeluXina'nın %65’lik

kapasitesi, startuplar, KOBİ'ler ve büyük şirketler tarafından kullanılabilir durumdadır. Ülke ayrıca siber güvenliğe olan bağlılığı ve bu alandaki uzmanlığı konusunda hem Avrupa'da hem de dünyada önde gelenler arasındadır.

Lüksemburg'un inovasyonda öncü olma isteği, ülkenin tamamının dijital ikizini oluşturmayı amaçlayan Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün araştırma projesinin başlatılmasında anahtar rol oynamaktadır.

İstikrarlı ekonomi ve stabil toplum

Koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik dalgalanma, istikrarlı bir iş ortamının önemini vurgulamıştır. Lüksemburg, kriz sırasında bu zorluğun üstesinden başarıyla gelmiştir. Tüm büyük kredi derecelendirme kuruluşları tarafından AAA notu alan dünyadaki az sayıda ülkeden biridir. Lüksemburg, dünyanın kişi başına düşen en yüksek gayri safi yurtiçi hasılasına ve en yüksek

ikinci işgücü verimliliğine sahiptir. İşsizlik düşüktür ve ülke siyasi istikrarı ve uzun vadeli politika yaklaşımıyla tanınır.

Avrupa'daki ofisinizi Lüksemburg'da açma hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Lütfen Lüksemburg’un Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçmek için bağlantıya tıklayın.