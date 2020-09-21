Avrupa kentlerinden yeni COVID-19 önlemleri

21 Eylül 2020

Danimarka, İzlanda ve Yunanistan, artan COVID-19 vakaları karşısında yeni önlemler alındığını açıklarken, Birleşik Krallık yeni bir ulusal çapta karantina ihtimalini gözden geçiriyor.

Birleşik Krallık'ta COVID-19 vakaları günlük 6 bin vaka ile neredeyse iki kat artarken, hastane başvuruları ve enfeksiyon oranları Kuzey İngiltere ve Londra'da giderek yükseliyor.

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, ulusal çapta bir karantinanın son çare olduğunu ancak hükümetin COVID-19 salgını ile mücadelede ne gerekiyorsa yapacağını açıkladı ve ekledi, "Hastanelere başvuran kişilerin sayısı 8 günde bir iki kat artıyor. Vatandaşlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız ve şu an incelemelerimize devam ediyoruz."

Birleşik Krallık, ülkenin kimi bölgelerinde salı gününden itibaren yeni önlemler alınacağını açıkladı.

COVID-19 vaka sayıları son iki aydır Avrupa genelinde istikrarlı bir biçimde artarken, özellikle İspanya ve Fransa'da yoğun bakıma alınan hasta sayısı ve can kayıpları yükseliyor.

Avrupa ülkeleri arasında, 850 bin kişi ile en yüksek vaka sayısına sahip olan İspanya, yeni vakaları engellemek için içinde başkent Madrid'in de bulunduğu bölgesel ve bölgeler arası kısıtlamalar getirdi.

Fransa'nın Nice kentinde ise kamuya açık alanlarda 10 kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı. Fransa geçtiğimiz hafta günlük 10 bin 600 yeni vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaştı.

Danimarka'da ise Başbakan Mette Frederiksen, toplanma limitinin 100 kişiden 50 kişiye indirildiğini ve yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin daha erken kapatılması kararı alındığını açıkladı.

İzlanda da 18-21 Eylül tarihleri arasında eğlence mekanları ve barların kapatıldığını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin COVID-19 salgını ile mücadelede bölgesel önlemler almaya hazırlandığını belirtti.

Yunanistan'da ise Başbakan Kyriakos Mitsotakis hükümetin Atina ve çevresinde alınan kısıtlayıcı önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.