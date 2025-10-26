Avrupa kış saatine geçti: Türkiye ile fark 2 saate düştü

Avrupa genelinde yaz saati uygulaması bugün itibarıyla sona erdi.

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkelerinde saatlerin bir saat geri alınmasıyla, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki fark 2 saate düştü.

Avrupa'nın batısında yer alan İngiltere ve Portekiz’de ise saat farkı 3 saate yükseldi.

Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlatılıp ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl kış saati uygulamasına, gece saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla geçildi.

Avrupa’da 2026 yılı yaz saati uygulaması ise 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de başlayacak.

Türkiye ise 8 Eylül 2016’dan bu yana sabit GMT+3 saat dilimini kullanıyor.