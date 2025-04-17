Avrupa kışı LNG ile atlattı: Gaz talebi yüzde 8 arttı!

Avrupa'da 2025'in ilk çeyreği, sert geçen kış mevsimi ve Rusya'dan boru hattıyla gelen doğal gaz miktarındaki azalma nedeniyle enerji piyasalarında hareketli geçti. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımladığı üç aylık piyasa değerlendirme raporuna göre, bu dönemde Avrupa ülkeleri artan talebi karşılamak amacıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yöneldi.

Rapora göre, Hollanda merkezli TTF vadeli kontratlarında gaz fiyatları şubat ayında zirveye ulaştı ve 11 Şubat’ta megavatsaat başına 57,32 Euro seviyesine kadar yükseldi. Soğuk hava koşulları, yenilenebilir enerji üretiminin düşük seyretmesi ve Ukrayna savaşının arz üzerindeki etkileri, kıtadaki yer altı depolarında gaz stoklarının hızla tükenmesine yol açtı. Bu gelişmeler LNG sevkiyatlarını teşvik etti.

Piyasalarda baskı oluştu

Şubat ve mart aylarında Avrupa, Asya’ya kıyasla daha yüksek fiyatlar sunarak ABD'den daha fazla LNG kargosu çekti. Aynı dönemde ise gaz fiyatlarında genel olarak düşüş yaşandı. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve 2 Nisan’da duyurulan yeni ABD tarifeleri, enerji talebine dair belirsizlikleri artırarak piyasalarda baskı yarattı.

Avrupa, azalan yerli üretim ve boru gazı tedarikini, depolardan çekilen gaz ile ABD başta olmak üzere artan LNG ithalatıyla dengelemeye çalıştı. Özellikle ABD’nin Plaquemines LNG Tesisi’nden gelen arz bu süreçte etkili oldu. Çin’in LNG alımlarındaki düşüş de Avrupa’ya yönelen arzı destekledi.

Gaz talebi yüzde 8 arttı

Raporda, Avrupa’nın toplam gaz talebinin yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığı belirtiliyor. Bu artışın büyük oranda hava koşullarına bağlı olduğu ifade edilirken, sanayi gaz talebinin yatay seyrettiği, buna karşılık ısınma ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımının yükseldiği kaydedildi.

Yaz aylarında Avrupa'nın yeniden gaz depolama sürecine girmesiyle LNG talebinin yüksek kalması bekleniyor. Ancak mevcut fiyat seviyelerinin, şirketleri depolama konusunda yeterince motive edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.