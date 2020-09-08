Avrupa Komisyonu AB ve ABD arasındaki gümrük vergisi indirimini onayladı

08 Eylül 2020

Avrupa Komisonu, yıllık 200 milyon euroluk bir gelir edileceğini belirterek, onayladığı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında yapılan ticarete uygulanan gümrük vergilerinde indirime gidilmesi kararını Avrupa Parlamentosu'na teklif etti.

Ağustos ayında üzerinde anlaşılan ve AB ve ABD'nin karşılıklı olarak uyguladığı gümrük vergilerinde indirime gidilmesini öngören anlaşmanın iki taraf için de faydalı olacağını belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Söz konusu gümrük vergisi indirimleriyle hem bağlarımızı güçlendirecek, hem iki tarafın da ihracatçılarına yeni imkanlar sağlayacak, hem de ithalat mallarının fiyatlarını düşürecek." dedi.