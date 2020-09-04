Avrupa Komisyonu AB'de seyahate yeni kurallar önerdi

04 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu'nunda yapılan açıklamada, "Üye Devletler tarafından alınan önlemlerin AB düzeyinde koordine edilmesini ve açıkça iletilmesini sağlamak" için COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları hakkında yeni kurallar önerdi.

Komisyon, üye devletler arasında seyahat kısıtlamaları ile ilgili ortak kriterler, bu kriterlerin haritalanması, yüksek riskli bölgelere seyahatle ilgili ortak çerçeve ve halka açık bilgi sağlama dahil olmak üzere dört temel işbirliği alanını kabul etti.

Kurallar hakkında yorum yapan Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, Avrupa Birliği'nin "zaten kırılgan olan ekonomilerin daha fazla bozulmasını ve büyük fedakarlıklarda bulunan vatandaşlar için ek belirsizlikten kaçınması gerektiğini" bu nedenle yeni uygulamanın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.