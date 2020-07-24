Avrupa Komisyonu kurtarma pakedini onayladı
Avrupa Komisyonu Sermaye Piyasaları Kurtarma Pakedi'ni onayladı.
Avrupa Komisyonu sermaye piyasaları COVID-19 krizinden koruyacak Sermaye Piyasları Kurtarma Pakedi'ni onayladı.
Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk kurtarma pakedi, düzenleme izahnamesinde düzenlemeler, MiFID II ve menkulleşme kurallarını içeriyor.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrosvskis, "Onaylanan paketle işletmelerin ihtiyaçları olan desteğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız." dedi ve eylül ayında daha geniş kapsamlı bir planı devreye alacaklarını duyurdu.