Avrupa Komisyonu: Türkiye bu yıl daralacak, iki yıl büyüyecek

05 Kasım 2020

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin bu yıl daralmasını önümüzdeki iki yıl büyümesini beklediğini belirtirken, kırılganlıklar, politika teşviklerinin geri çekilmesinin toparlanmanın gücünü azaltmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu 'Sonbahar Dönemi' raporuna göre, Türkiye için bu yıl daralma beklentisi yüzde 2,5 oldu. Komisyon gelecek yıl yüzde 3,9, sonraki yıl yüzde 4,5 büyüme tahmin etti.

Komisyonun işsizlik oranı tahmini önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla yüzde 13,7, yüzde 14,1 ve yüzde 14,1 oldu.

Komisyon, tüketici fiyatları artışının bu yıl yüzde 11,8 olacağını, gelecek yıl yüzde 11,7'ye geriledikten sonra, 2022 yılında yüzde 9,2'ye ineceğini tahmin etti.

AB Komisyonu, Türkiye için yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Tamponlarda daha fazla erozyon yaşanması maliyetine rağmen, krizin ani ekonomik yansımalarını yumuşatmak için güçlü bir politika yanıtı verildi. Bununla birlikte ekonomik aktivite yaz aylarında çabuk şekilde toparlandı, kırılganlıklar ve politika teşviklerini geri çekilmesinin toparlanmanın gücünü azaltması büyük olasılık.

"Bastırılmış maliye baskılarına rağmen, yüksek enflasyon beklentilerinin ve para politikası kredibilitesine yönelik zorlukların yavaş bir dezenflasyon patikasına yol açması bekleniyor. Riskler genel olarak dengeli ve kısmen jeopolitik gelişmelerden etkileniyorlar.

"Mali alan sınırlı olmaya devam edecek ve ısrarcı şekilde yüksek bütçe açığının ve stok-akış ayarlamalarının kamu borcunu daha da yukarı itmesi bekleniyor"