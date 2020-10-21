Avrupa Komisyonu yeni önlemleri onaylamaya hazır
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni finansal önlemleri onaylamaya hazır olduğunu açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB üye devletlerin COVID-19 krizinden etkilenen ekonomilerini desteklemek için yeni finansal önlemleri onaylamaya hazır olduğunu söyledi.
İtalyan gazetesi La Stampa'ya konuşan Dombrovskis, "Durumu yakından takip etmeye kesinlikle devam edeceğiz ve gerektiği durumlarda yeni önlem teklifleri sunmaya hazırız" dedi.
Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz günlerde COVID-19 teşviklerini 6 ay uzatarak, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam ettireceğini duyurmuştu.