Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tutuklu bulunan Osman Kavala için Türkiye'nin AİHM kararını yerine getirmediğini belirterek ihlal sürecini başlatma kararı verdi.
Bugün gerçekleştirilen oylamada Türkiye’ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Resmi sonucun yarın açıklanacağı belirtildi.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşması yapılmıştı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mehkeme Osman Kavala'nın tutukluluk durumuyla ilgili mahkemece yapılan son değerlendirmeden sonra hukuki durumunda değişiklik olmadığına hükmetmişti.
Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olduğunu belirten heyet, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.