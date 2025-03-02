Avrupa liderleri toplanıyor: Londra’da kritik Ukrayna zirvesi! Zelenskiy katılacak mı?

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Keir Starmer, Londra’da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları artırmayı hedefliyor.

Zirve öncesinde Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi’nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin, zirvede ele alınacak konulara yönelik önemli bir ön hazırlık niteliğinde olması bekleniyor.

Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak. Bunun yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da toplantıda yer alacak. Türkiye’yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Başbakan Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk alması ve ortak güvenlik için somut adımlar atılması gerekliliğine vurgu yapacak.

Toplantıda, Ukrayna’ya askeri desteğin devam ettirilmesi, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların artırılması ve Ukrayna’nın pozisyonunun güçlendirilmesine dair konular ele alınacak. Ayrıca liderler, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması ve olası Rus saldırılarına karşı güçlü bir savunma mekanizmasının oluşturulması için atılacak adımları masaya yatıracak.