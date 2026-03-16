Avrupa merkez bankaları faiz kararına hazırlanıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının üçüncü haftasına girildiği bir dönemde, Avrupa'nın önde gelen merkez bankaları para politikası kararları için bu hafta toplanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Ulusal Bankası (SNB) ve İsveç Riksbank'ın perşembe günü politika faizlerine ilişkin kararlarını açıklaması bekleniyor.

Faizlerin sabit kalması bekleniyor

Ekonomistler, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik nedeniyle söz konusu merkez bankalarının ana politika faizlerinde değişikliğe gitmeyebileceğini değerlendiriyor. Piyasalarda, kurumların "savaşın sisi" içinde ekonomik görünüm netleşene kadar mevcut faiz seviyelerini korumayı tercih edeceği görüşü öne çıkıyor.

Çatışma büyüme ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir

Uzmanlara göre İran ile yaşanan gerilim Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yaratabilir. Barclays ekonomistleri, Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu, ancak kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha zayıf ekonomik faaliyet riskine işaret ettiğini belirtiyor.

Merkez bankaları özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasalarına etkisini yakından izliyor. Avrupa Merkez Bankası ekonomistlerinin daha önce hazırladığı senaryo analizlerine göre petrol fiyatlarının varil başına 80 dolardan 130 dolara yükselmesi, ekonomik büyümeyi yaklaşık 0,75 puan düşürürken enflasyonu ise yaklaşık 1 puan artırabiliyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da piyasalara güvence vererek "enflasyonun kontrol dışına çıkmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

İngiltere'de faiz indirimi beklentisi zayıfladı

İngiltere tarafında ise operasyon öncesinde politika faizinin yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye indirilmesi bekleniyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel belirsizlikler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (MPC) faiz indirimini erteleyebileceği değerlendiriliyor.

Capital Economics analisti Paul Dales, çatışmaların etkisiyle faiz indirimlerinin gecikebileceğini, hatta bazı senaryolarda faiz artışlarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

İsviçre ekonomisi daha dayanıklı

Enerji üretiminde hidroelektrik ve nükleer kaynaklara dayanan İsviçre'nin ise krizden görece daha az etkilenebileceği değerlendiriliyor. İsviçre frangının, küresel belirsizlik ve İran gerilimi karşısında güvenli liman özelliği nedeniyle değer kazandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, ülkenin ithal doğalgaza olan bağımlılığının görece düşük olması nedeniyle İsviçre Ulusal Bankası'nın da politika faizinde değişikliğe gitmeyebileceğini öngörüyor.