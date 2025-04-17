Avrupa Merkez Bankası: Büyümeye yönelik riskler arttı

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ekonomik görünümde olağanüstü belirsizlikler olduğuna işaret eden Lagarde, Avro Bölgesi ihracatçılarının ticarette yeni engellerle karşı karşıya olduklarını anımsattı.

Lagarde, uluslararası ticaretteki kesintilerin, finans piyasasında gerilimleri artırdığını ve yatırımları olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Küresel ticaret gerilimlerindeki büyük tırmanış ve buna bağlı belirsizlikler ihracatı azaltarak Avro Bölgesi'nin büyümesini düşürecek." diye konuştu.

Finansmanın da sıkılaşabileceğine dikkati çeken Lagarde, koşulların yatırımları ve tüketimi azaltabileceğini belirtti.

Lagarde, ticari sorunlara ilave olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerginliklerin de büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini anlattı.

"Savunma ve altyapı harcamalarındaki artış büyümeye katkıda bulunacaktır." diyen Lagarde, "Küresel ticaret kesintilerindeki artış Avro Bölgesi enflasyon görünümüne daha fazla belirsizlik katmaktadır. Düşen küresel enerji fiyatları ve avronun değer kazanması, enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratabilir." dedi.

Lagarde, küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını yükselterek enflasyonu artırabileceğini belirterek, savunma ve altyapı harcamalarındaki yükselişin de orta vadede enflasyonu artırabileceğini dile getirdi.

Faiz oranlarının ticaret gerginliklerine yanıt olarak düştüğünü, hisselerin de dünya genelinde gerilediğini söyleyen Lagarde, avro para biriminin son haftalarda güçlendiğini kaydetti.

Lagarde, faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, seçeneklerin tartışıldığını ancak kimsenin 50 baz puanlık indirim lehinde olmadığını anlattı.

Bütün gelişmelere ve özellikle yeni şokların gelişimine dikkat etmeleri gerektiğini bildiren Lagarde, uygun kararı doğru zamanda alabilmeleri gerektiğine işaret etti.

"ABD'nin tarifeleri büyümeyi olumsuz etkileyecek"

ABD'nin uygulamaya başladığı tarifeler konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, tariflerin büyümeye olumsuz etkisi olabileceğini ve üretilen malların yeni yerlere yönelmesinin de beklendiğini söyledi.

Lagarde, "Bunun olumsuz bir talep şoku olduğunu biliyoruz. Büyüme üzerinde bir miktar etkisi olacağını öngörebiliriz, ancak enflasyon üzerindeki net etki zamanla daha da belirginleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

En doğru yaklaşımın verilere bağlı biçimde karar almaya devam etmek olduğunu belirten Lagarde, analizlere güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2,25'e refinansman faizini yüzde 2,40’a, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,65'e çekme kararı aldı.

Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana 7 defa faiz oranlarını düşürdü.