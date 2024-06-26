Avrupa Merkez Bankası işaret etti: Euro Bölgesi'nde bu yıl iki faiz indirimi daha gelebilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, AMB'nin haziranda faiz indirimine başlamasına ilişkin konuştu.

Rehn, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını bu yıl iki kez daha gevşetmesi ve borçlanma maliyetlerini 2025'te yüzde 2,25'e kadar düşürmesi yönündeki beklentilerinin makul olduğunu söyledi.

Rehn, yetkililerin enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamaları gerektiğini ancak ekonomik aktiviteyi aşırı derecede kısıtlamamaları gerektiğini de söyledi.

Euro'da yıl sonu faizi

Rehn, "Piyasa verilerine bakarsanız, iki faiz indirimi daha olacağı ve bu yılın sonuna kadar yüzde 3,25'e ulaşacağımız ve nihai faiz oranının yüzde 2,25, yüzde 2,50 civarında olacağı anlamına geliyor. Bana göre bunlar makul beklentiler" dedi.

AMB, Euro Bölgesi’nin şimdiye kadarki en kötü enflasyonunu dizginlemek için yaptığı tarihi artışların ardından bu ay faiz oranlarını düşürmeye başladı. Tüketici fiyatlarındaki son artış, inatçı yüksek ücret artışları ve jeopolitik sürtüşmelerin etkisiyle yetkililer ne olacağı konusunda temkinli davranıyor.