Avrupa Merkez Bankası'nda kritik seçim: Altı aday yarışıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları, bugün yapacakları toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir sonraki başkan yardımcısını belirleyecek. Görev için altı aday yarışırken, adayların para politikalarına yaklaşımları ve geldikleri ülkeler dikkat çekiyor.

Portekiz'den Mario Centeno yumuşak, Finlandiya'dan Olli Rehn merkezci; Hırvatistan'dan Boris Vujcic, Estonya'dan Madis Muller ve Letonya'dan Martins Kazaks ise daha şahin duruşlarıyla öne çıkıyor. Bu beş isim mevcut ya da eski merkez bankası başkanlarından oluşurken, altıncı aday Litvanya'nın eski maliye bakanı Rimantas Sadzius.

Kazaks ve Centeno daha fazla destek gördü

Doğu Avrupa'dan bugüne kadar ECB'nin üst yönetiminde yer alan bir isim bulunmaması, Baltık ülkelerinin maliye bakanları tarafından da gündeme taşındı. Bu durum, Euro Bölgesi'ndeki mevkidaşlara gönderilen ortak bir mektupla vurgulandı. Estonya Merkez Bankası Başkanı Muller, Rehn'in öne çıkan adaylardan biri olabileceğini kabul ederken, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve para işleri komitesinde yapılan gayriresmî görüşmelerde Kazaks ve Centeno'nun daha fazla destek gördüğü ifade edildi.

Haziran ayında görev süresi dolacak olan Luis de Guindos'un yerine geçmeyi hedefleyen tüm adayların küçük ülkelerden gelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo, Kasım 2027'de boşalacak ECB başkanlığı için büyük üye ülkeler arasında yeni bir rekabetin oluşabileceğine işaret ediyor.

Söz konusu atama, önümüzdeki yıl iki koltuğun daha boşalacağı ECB İcra Kurulu'nun kapsamlı yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak görülüyor.