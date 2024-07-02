Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz mesajı: Yeterli veri gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz politikasını haziran ayında değiştirerek uzun süre sonra ilk kez faizleri düşürdü. Piyasalar bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyor. AMB ise bu konuda net bir mesaj vermedi.

AMB Başkanı Christine Lagarde, AMB Merkez Bankacılığı Forumu'ndaki konuşmasında merkez bankasının faiz politikasına değindi.

Lagarde, "Hedefin üzerindeki enflasyon risklerinin geçtiğinden emin olmak için yeterli veri toplamamız zaman alacak. Güçlü işgücü piyasası, yeni bilgiler toplamak için zaman ayırabileceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi.