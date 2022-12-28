Avrupa Merkez Bankası'ndan "zorlu durum" uyarısı

İnternet sitesinde yayınlanan söyleşide AMB Başkanı Guindos, Euro Bölgesi ekonomisindeki zorlu koşullara dikkat çekti.

"Uzun vadeye odaklanılmalı"

Guindos “Avrupa’nın tamamında görülen yüksek enflasyon, ekonomik yavaşlama ve düşük büyümeyle çakışıyor. Hem şirketlerin, hem de hanehalkının ihtiyatlı davranıp uzun vadeye odaklanması çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Ekonomi ikinci çeyrekten itibaren tekrar büyüyecek"

Guindos faiz kararlarının her toplantıda verilere bağlı olarak değerlendirileceği söylemini yineledi. Kısa süreli bir durgunluk beklediğini ifade eden Guindos ekonominin gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren tekrar büyüyeceğini öngördü.

"Şu anki durum sürdürülebilirlik için zorluk teşkil ediyor"

Başkan Yardımcısı “Şu anki durum kuşkusuz ki şirketler ve sürdürülebilirlik için zorluk teşkil ediyor. Ufukta resesyon varken yüksek belirsizlik ortamı işletmeler ve girişimciler için durumu daha da zorlu hale getiriyor. Bu nedenle ihtiyatlı kalmak önemli” değerlendirmesini yaptı.