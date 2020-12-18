Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) 160 milyar euronun üzerindeki 2021 yılı bütçesine onay verdi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Birliğin 2021 yılı bütçesi ele alındı. Genel Kurul, AB'nin 2021 yılı bütçesini 540 "Evet", 77 "Hayır" ve 70 "Çekimser" oyla kabul etti. Buna göre, 2021 yılında AB bütçesinde gelirler 164,3 milyar euro, harcamalar ise 166,1 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, tarım ve doğal kaynaklara yaklaşık 59 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 53 milyar euro, tek pazar, inovasyon ve dijital dönüşüme 21 milyar euro, komşuluk ve dış ilişkilere 16 milyar euro, AB kamu yönetimine 10 milyar euro, göç ve sınır yönetimine 2,2 milyar euro, güvenlik ve savunmaya 1,7 milyar euro kaynak aktarılacak. ​​​​​​​

Bütçe hakkında

AB üyesi ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı yapıyor.