Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.
Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle 26 Aralık'tan bu yana İtalya’da bir hastanede tedavi altında bulunuyordu.
Sözcüsü, AB Parlamentosu Başkanı'nın Aralık ayı sonundan bu yana tedavi gördüğü bir İtalyan hastanesinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.