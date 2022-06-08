Avrupa Parlamentosu, karbon teklifini geri çevirdi

Avrupa Parlamentosu, parlamentonun önde gelen bir üyesinin Avrupa Birliği (AB) karbon piyasasına ilişkin reform teklifini bugün yapılan oylamada reddederek teklifi revize etmesi için komiteye geri gönderdi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa'da emisyonları daha sert bir biçimde düşürmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'nin (AB) bir dizi iklim değişikliği politikalarını bugün oylayarak AB ülkeleri ile yapacağı müzakereler öncesinde konumunu netleştirmeyi amaçlıyordu.

Ancak, kanun yapıcıların fikir birliğine varamaması nedeniyle teklifin reddedilmesi karbon piyasasının düzenlenmesine ilişkin yapılacak gelecek müzakareler öncesinde parlamentonun konumunun netleşememesine neden oldu.

Avrupa karbon piyasası, AB'nin karbondioksit emisyonunu düşürmek amacıyla kullandığı temel politika araçlarından biri.