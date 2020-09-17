Avrupa Parlamentosu Lukashenko'yu 5 Kasım'dan sonra tanımayacak

17 Eylül 2020

Avrupa Parlamentosu, kasım ayında görev süresi dolacak olan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun o tarihten itibaren başkan olarak anılmayacağını duyurdu ve Avrupa Birliği'ni (AB) Lukashenko'ya yaptırım uygulamaya davet etti.

Avrupa Birliği, Belarus'ta yaşanan demokrasi protestolarına destek olarak, 574'e karşı 37 oy ile 9 Ağustos Belarus seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeme kararı aldı.

Litvanyalı AB yetkilisi Petras Austrevicius AB'nin Belarus'a yaklaşımını değiştirmesi ve Lukashenko yönetimi ile ilgili tüm bağlarını koparması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu kararlarının AB üzerinde bir yaptırım gücü yok ancak AB'nin Belarus'a politik ve mali yaklaşımı üzerinde etkisi yüksek.

Parlamentonun kararında, "Otoriter lider Alexander Lukashenko'nun görev süresi 5 Kasım tarihinde bitmesi sonrasında Parlamento kendisini başkan olarak tanımayacaktır" denildi.