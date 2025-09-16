Avrupa Parlamentosu'da Von der Leyen için iki ayrı oylama!

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında verilen iki ayrı güvensizlik önergesini ekim ayının ilk haftasında genel kurulda görüşecek ve oylayacak. Söz konusu oylama, AB siyasetinde giderek derinleşen bölünmeyi yeniden gündeme taşıdı.

20 saniye farkla ilk sırayı aldı

Politico’nun ulaştığı, Parlamento Başkanı Roberta Metsola’nın dahili yazışmasına göre, önergeler 6-9 Ekim tarihlerinde yapılacak oturumlarda ele alınacak. Parlamento kuralları çerçevesinde harekete geçen aşırı sağcı Vatanseverler grubu ve Sol grup, önerilerini 10 Eylül gece yarısı dakikalar içinde sundu. Yetkililerin aktardığına göre, Vatanseverler önergesini Sol’dan yalnızca 20 saniye önce kaydettirerek ilk sırayı aldı.

Bu gelişme, von der Leyen’in Strazburg’da yaptığı Birlik Durumu konuşmasının hemen ardından ve son güven oylamasının üzerinden yalnızca iki ay geçmişken gerçekleşti. Vatanseverler, Komisyon Başkanı’nı 'şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği' ile suçlarken; Mercosur ve ABD ticaret anlaşmalarına karşı çıktı. Sol grup ise ticaret politikalarını eleştirmenin yanı sıra, AB’nin İsrail’in Gazze’deki savaşına karşı 'eylemsiz' kaldığını vurguladı.

Daha önce görülmemiş durum

İki önergenin aynı anda sunulması, Parlamento’da daha önce görülmemiş bir duruma yol açtı. Parlamento Sözcüsü Delphine Colard, tartışma ve oylama takviminin, 1 Ekim’de siyasi grup liderlerinin alacağı kararla netleşeceğini açıkladı. Parlamento usulünü bilen kaynaklara göre en güçlü ihtimal, 6 Ekim’de ortak bir tartışma yapılması, 9 Ekim’de ise iki ayrı oylama gerçekleştirilmesi yönünde. Önergesini önce kaydeden Vatanseverler’in, ilk oylama hakkını talep etmesi bekleniyor.